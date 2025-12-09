На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома

В Петербурге водитель переехал на автомобиле пьяного пешехода
В Санкт-Петербурге водитель переехал пьяного пешехода, который лежал во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«ДТП произошло на Красносельской улице возле дома 16. Выезжая со двора, 45-летний водитель не заметил мужчину, который разлегся на проезжей части, и наехал на него», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего неизвестный, которому на вид было около 45 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.

Также сообщается, что за 2025 год водитель, который наехал на человека, 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Ранее автомобиль с человеком смяло поездом, следовавшим в Петербург.

