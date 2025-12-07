Водитель пытался уехать от гаишников на трех колесах и попал на видео

В Башкирии водитель пытался уехать от ДПС на трех колесах и попал на видео

В Башкирии нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС на трех колесах. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова.

«В Зианчуринском районе на автодороге Кутарин – Малый Муйнак инспекторы ДПС решили остановить для проверки автомобиль ВАЗ-21103 без номерных знаков. Однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться, спровоцировав погоню». — отмечается в сообщении.

В ходе погони у автомобиля ВАЗ отвалилось заднее колесо, но он не остановился и пытался скрыться от инспекторов на трех колесах. После того, как 26-летнего водителя догнали, выяснилось, что он пьян и никогда не получал водительского удостоверения. Ранее он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Нарушителю грозит уголовное дело. Его автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

Ранее в Москве гаишник остановил неуправляемую фуру на перекрестке.