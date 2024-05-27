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Российский бренд XCite запустил продажи новых кроссоверов

В продаже появились российские кроссоверы XCite X-Cross 7 за 2,5 млн рублей

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XCITE

Компания «Автозавод Санкт-Петербург» запустила официальные продажи российских кроссоверов XCite X-Cross 7. Об этом говорится в сообщении производителя, поступившем в «Газету.Ru».

Ценник на новинку стартует от 2,5 млн рублей. Приобрести кроссовер можно в точках продаж бренда. На первом этапе XCite X-Cross 7 появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Автомобиль доступен клиентам в комплектациях Enjoy и Techno.

X-Cross 7 получил современный бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. и вариатор. Максимальная скорость автомобиля составляет 186 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 9,8 секунды.

Новинку можно приобрести в шести металлизированных оттенках (красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый).

Презентация кроссовера состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга. Шесть автомобилей белого, синего и красного цветов были выстроены в виде российского триколора.

Позже был запущен официальный сайт автомобильного бренда XCite. Внизу страницы за знаком копирайта указано наименование и адрес АО «АвтоВАЗ». Модельный ряд представлен единственной моделью X-Cross 7, которая доступна в шести цветах, включая красный, синий, серый и белый. Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, трансмиссия — вариатор.

Ранее в России стартовали продажи Citroen отечественной сборки.

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