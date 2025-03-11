В России начались продажи обновленного пикапа Great Wall Poer

Пикап Great Wall Poer после обновления подорожал в РФ на 250 тысяч рублей

Обновленный китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Как сообщает пресс-служба Great Wall, рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Обновленный пикап Poer будет представлен в трех комплектациях: одной — с дизельным двигателем (184 л.с.) и двух — с бензиновым.

В списке опций появились мультимедийный экран с диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, электропривод, вентиляция и обогрев передних сидений, климат-контроль и расширенный комплекс систем помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

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