Стало известно, во сколько обойдется содержание лифтбека JAC J7

За пять лет владения лифтбеком JAC J7 собственник машины потратит на обслуживание 1,38 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Так, стоимость владения JAC J7 за 1 км составляет 23,1 рубля. В месяц эта сумма составляет 38,5 тыс. рублей, а за 3 года — 1,38 млн рублей. Стоимость нового автомобиля начинается от 2 млн рублей.
При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год. У лифтбека JAC J7 индекс остаточной стоимости через три года после покупки составляет 76,2%.
До этого НАПИ оценило снижение стоимости девяти моделей популярных в России китайских кроссоверов после трех и пяти лет эксплуатации. Лидером по сохранению остаточной стоимости стал Changan CS35 Plus.
По данным НАПИ, через три года эксплуатации этот автомобиль сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет — более 67%. Бестселлер российского рынка Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет — 64,8%.
Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи китайских автомобилей с пробегом.