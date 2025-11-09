Курьер на питбайке наехал на мальчика в Подмосковье и попал на видео

В Люберцах курьер-питбайкер наехал на мальчика на зебре и попал на видео

В Люберцах курьер на питбайке наехал на мальчика, переходившего дорогу по зебре. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Курьер на питбайке сбил ребёнка и скрылся, у мальчика травма ноги, его увезла скорая», — отмечается в публикации.

ДТП произошло в поселке Октябрьский на проспекте 60 лет Победы. На кадрах видно, что улицу по пешеходному переходу переходили три человека. В них врезался питбайк, на котором находилась курьерская сумка. От удара ребенок упал на асфальт. Водитель питбайка не затормозил и не остановился, а на большой скорости уехал с места происшествия. После этого пешеходы убежали с проезжей части.

