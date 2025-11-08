Группа мужчин атаковала машину москвича, ехавшего домой с ребенком

В Москве группа мужчин атаковала машину водителя, который ехал домой с ребенком. Видео публикует 112.

По данным Telegram-канала, нападавшим показалось, что житель столицы их подрезал. После перестроения в правый ряд перед его машиной остановился их автомобиль. Из него вышли три человека, которые жестами призывали отца ребенка выйти наружу, а потом нанесли несколько ударов по транспортному средству.

На видео слышно, как житель столицы кричит им, что в машине ребенок. После последнего удара по лобовому стеклу на записи слышен детский плач.

В октябре во Владивостоке мужчина напал на женщину и ребенка после дорожного конфликта. Инцидент произошел днем в районе Второй Речки. По словам пострадавшей, водитель на темном автомобиле грубо подрезал ее на перекрестке, где с его полосы поворачивать налево было запрещено.

Когда женщина решила предупредить нарушителя, нажав на клаксон, мужчина стал выкрикивать оскорбления, а затем заблокировал ей проезд. Затем он вышел наружу и попытался ударить пострадавшую. В этот момент в салоне ее машины находился ребенок, который «сильно» испугался.

Ранее на видео сняли, как женщина с ребенком умоляла таксиста не бить ее мужа.