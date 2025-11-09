На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупный хищник оказался на пути автомобиля в Приморье и попал на видео

В Приморье тигр напугал автомобилистов и попал на видео
true
true
true

В Приморском крае тигр перебежал дорогу автомобилю, сообщает Telegram-канал Svodka 25.

«В часе езды от Владивостока прошедшей ночью заметили тигра. Хищник перебежал дорогу автомобилю в Заводском, Артемовского округа. Местные пишут, что теперь боятся выходить из дома», — отмечается в сообщении.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что тигр пересек дорожное полотно недалеко от железнодорожного переезда. После этого водитель автомобиля затормозил.

О появлении тигра местные жители заявили в полицию. Там призвали граждан не посещать лесные массивы и вести себя осторожно.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Дикое животное не обнаружено. О происшествии проинформированы все заинтересованные службы», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале краевого управления МВД.

Ранее в Подмосковье задержали подростка по подозрению в поджоге полицейской машины.

