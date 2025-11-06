В Приморье школьник напал на водителя автобуса и попал на видео

В городе Артем Приморского края школьник с друзьями распылил перцовый баллончик в глаза водителю автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Школьник отправил в больницу водителя автобуса в Приморье. После — запилил извинения. Человеку на видео — 17, вместе с друзьями он веселился на маршруте № 16М в Артеме. Шофер сделал им замечание, в ответ получил кучу мата и струю перца в лицо. Мужчине понадобилась помощь врачей, следующие рейсы пришлось отменить», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых в полиции, слышно, как школьник извиняется перед пассажирами за сорванный рейс, а перед водителем – за нанесенный вред. По информации канала, в отношении подростка правоохранители завели уголовное дело, а его друзей — поставили на учет.

До этого в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино». После произошедшего мужчина скрылся. Правоохранители задержали 39-летнего водителя и возбудили уголовное дело.

Ранее водитель из Дагестана пытался провезти в автомобиле 7 килограмм наркотиков.