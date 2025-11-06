На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, какие биологические изменения происходят с женщиной после покупки авто

Психолог Твардовская: покупка собственного авто снижает уровень кортизола у женщины
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Приобретение автомобиля значительно влияет на уверенность женщины в себе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская. Она подчеркнула, что это событие благоприятно влияет на общий гормональный фон женщины, вплоть до снижения в организме гормона стресса — кортизола. Также этому способствует самостоятельная сдача экзамена на права в ГИБДД.

«Автомобиль — это статусная покупка, поэтому он повышает самооценку женщины. Она становится более уверенной, более мобильной. И может сделать гораздо больше, чем она делала раньше», — рассказал психолог.

Помимо прочего, подобные положительные события успокаивают дыхание, а также позволяют вниманию женщины переключаться на другие объекты. Покупка автомобиля отвлекает женщину от зацикленности на себе.

До этого психиатр Евгений Фомин рассказал, что байкерши и женщины, предпочитающие агрессивный стиль вождения и часто нарушающие ПДД, имеют более высокую склонность к изменам. Совокупность потребности в сильных эмоциях и низкий порог соблюдения социальных норм увеличивают шанс предательства партнера у таких женщин.

Ранее выяснилось, какие водители больше подходят для брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами