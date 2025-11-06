Психолог рассказала, какие биологические изменения происходят с женщиной после покупки авто

Приобретение автомобиля значительно влияет на уверенность женщины в себе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская. Она подчеркнула, что это событие благоприятно влияет на общий гормональный фон женщины, вплоть до снижения в организме гормона стресса — кортизола. Также этому способствует самостоятельная сдача экзамена на права в ГИБДД.

«Автомобиль — это статусная покупка, поэтому он повышает самооценку женщины. Она становится более уверенной, более мобильной. И может сделать гораздо больше, чем она делала раньше», — рассказал психолог.

Помимо прочего, подобные положительные события успокаивают дыхание, а также позволяют вниманию женщины переключаться на другие объекты. Покупка автомобиля отвлекает женщину от зацикленности на себе.

До этого психиатр Евгений Фомин рассказал, что байкерши и женщины, предпочитающие агрессивный стиль вождения и часто нарушающие ПДД, имеют более высокую склонность к изменам. Совокупность потребности в сильных эмоциях и низкий порог соблюдения социальных норм увеличивают шанс предательства партнера у таких женщин.

