Россиянкам рассказали, подходит ли для брака мужчина, игнорирующий ПДД

Психолог Фомин: мужчина, нарушающий ПДД, будет хорошим мужем
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина-водитель, который может нарушить правила дорожного движения, будет хорошим супругом. Об этом «Газете. Ru» рассказал врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Например, мужчина оказывается в пробке в момент, когда куда-то опаздывает, и принимает самое быстрое решение — вернуться через двойную сплошную. Это говорит о том, что, сталкиваясь с определенными трудностями, он сможет их решить более творческим способом, что скажется на его семье», — рассказал Фомин.

По его мнению, такой мужчина будет хорошим мужем, поскольку у человека, нарушающего правила дорожного движения, более гибкое восприятие действительности, где можно подстроиться под текущую реальность. Психолог также отметил, что мужчина-водитель, который может нарушить ПДД, в семейной жизни будет более вариативным и гибким в решении определенных семейных задач.

Ранее выяснилось, что грозит родителям, которые дают «порулить» ребенку.

