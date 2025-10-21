На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилось, какие россиянки наиболее склонны к измене мужчине

Психиатр Фомин: у байкерш и лихачек риск измены выше, чем у соблюдающих ПДД женщин
Женщина, предпочитающая активный стиль вождения за рулем и допускающая нарушения ПДД, более склонна к измене своему партнеру. Об этом «Газете. Ru» рассказал врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Женщины, которые предпочитают риск, помимо прочего, более склонны и к нарушению определенных социальных стандартов. Совокупность потребности в сильных эмоциях и низкого порога соблюдения социальных норм могут привезти к более высоким рискам измены своему партнеру», — рассказал психиатр Фомин.

По его словам, если женщина байкерша и находится в кругу мотоциклистов, ездит на высокой скорости, то она будет чаще выбирать импульсивно определенные действия, в числе которых высока вероятность измены. По словам медика, человеку, находящемуся во власти эмоций, трудно принять рациональное решение, например, оставаться верной в ситуации, когда сложно сопротивляться нахлынувшим чувствам.

До этого психиатр Евгений Фомин рассказал, что мужчина-водитель, который может нарушить правила дорожного движения, будет хорошим супругом, поскольку у такого человека более гибкое восприятие действительности, где можно подстроиться под текущую реальность.

Ранее выяснилось, что грозит родителям, которые дают порулить ребенку.

