В Москве из реки вытащили пикап Tesla Cybertruck и это попало на видео

В Новой Москве водолазы вытащили из пруда пикап Tesla Cybertruck. Кадры опубликовал Telrgram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Судя по видео, автомобиль Tesla Cybertruck заехал в реку сам. Вытащил его на берег при помощи троса тягач Volvo. О том, кто находился в автомобиле, когда он заехал реку, не сообщается.

Согласно данным сервиса «Номерограм», автомобиль был выпущен в 2024 году, а встал на учет в России на следующий год. Владеет им юридическое лицо. Машина оснащена силовой установкой мощностью 277 л.с.

