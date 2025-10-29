Курьер на электромопеде влетел в пожилую москвичку

В Москве курьер на электромопеде влетел в пожилую женщину на переходе

В Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на ул. Нижние Поля сотрудник службы доставки, не имея водительского удостоверения, управляя личным электромопедом мощностью более 250w, сбил женщину 1946 г.р., переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах, что электромопед, на котором водитель сбил женщин, лежит на пешеходном переходе. По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую женщину. В настоящее время прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.

