Курьер на электромопеде влетел в пожилую москвичку

В Москве курьер на электромопеде влетел в пожилую женщину на переходе
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на ул. Нижние Поля сотрудник службы доставки, не имея водительского удостоверения, управляя личным электромопедом мощностью более 250w, сбил женщину 1946 г.р., переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах, что электромопед, на котором водитель сбил женщин, лежит на пешеходном переходе. По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую женщину. В настоящее время прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер.

Ранее стало известно о состоянии школьницы после жесткого ДТП в Ревде.

