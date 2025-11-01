Видео: машина без водителя пересекла улицу и въехала в грузовик в Уфе

В Уфе автомобиль без водителя устроил ДТП и попал на видео

В Уфе автомобиль без водителя пришел в движение, пересек оживленную улицу и врезался в грузовик. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Видеодозор».

» В Уфе машина без водителя устроила ДТП. Минивэн мирно стоял на парковке. Затем начал медленно скатываться на оживлённую дорогу», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что минивэн белого цвета по касательной задел фонарный столб, а затем выехал на проезжую часть пятиполосной дороги (с тремя полосами для движения в одну сторону и двумя в другую). Водители проезжающих машин смогли затормозить и избежать столкновения.

Проехав дорогу поперек, минивэн врезался в заднюю часть припаркованного фургона, отчего тот по инерции продвинулся вперед. Затем автомобиль остановился.

