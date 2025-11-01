На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: машина без водителя пересекла улицу и въехала в грузовик в Уфе

В Уфе автомобиль без водителя устроил ДТП и попал на видео
true
true
true

В Уфе автомобиль без водителя пришел в движение, пересек оживленную улицу и врезался в грузовик. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Видеодозор».

» В Уфе машина без водителя устроила ДТП. Минивэн мирно стоял на парковке. Затем начал медленно скатываться на оживлённую дорогу», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что минивэн белого цвета по касательной задел фонарный столб, а затем выехал на проезжую часть пятиполосной дороги (с тремя полосами для движения в одну сторону и двумя в другую). Водители проезжающих машин смогли затормозить и избежать столкновения.

Проехав дорогу поперек, минивэн врезался в заднюю часть припаркованного фургона, отчего тот по инерции продвинулся вперед. Затем автомобиль остановился.

Ранее россиянка в парике обманула автосалон в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами