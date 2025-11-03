В ГД шины не по сезону назвали отягчающим обстоятельством при ДТП

ГД: шины не по сезону могут быть отягчающим обстоятельством при ДТП

Шины не по сезону могут стать отягчающим обстоятельством при ДТП, поскольку влияют на управляемость автомобилем и тормозной путь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

«Правила действуют для всех транспортных средств категорий M1 и N1 (легковые автомобили и легкие грузовики). Зимние шины должны быть на всех колесах. В случае ДТП этот факт может быть признан отягчающим обстоятельством, так как напрямую влияет на управляемость и тормозной путь», - сказал депутат.

По словам Федяева, правила использования шин по сезону четко закреплены в техрегламенте: с 1 декабря по 28 февраля. При этом регионы могут увеличивать периоды действия запретов.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

