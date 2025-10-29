На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белорусские шинники разработали зимние шины с рунами и оберегами

В Белоруссии выпустят зимние шины с рунами и оберегами
belshina.by

«Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом, сообщает «БелТА».

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — цитирует агентство начальника бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анну Басаревскую.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16. Они отличаются низким сопротивлением качению и призваны обеспечить управляемость на льду, а также сцепление с мокрым покрытием дороги.

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors заработает до конца 2025 года.

