Водителям пригрозили арестом за отказ снять обложку с прав

Водителям, отказавшимся по требованию сотрудника ГИБДД передать водительское удостоверение без обложки, может грозить штраф до 4 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Об этом сообщается в материалах Госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе уточняется, что инспектор имеет право потребовать предъявить водительские права без обложки, если у него возникли сомнения в их подлинности. Отказ выполнить это требование рассматривается как воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, что подпадает под статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно нормам КоАП, за такое нарушение водителю грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов. При этом решение о наказании принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что россиянам следует заранее обновить водительские права, если они планируют поездку за границу. Он уточнил, что автоматическое продление распространяется только на территорию России и не действует за рубежом.

Ранее депутаты предложили лишать водительских прав за антидепрессанты.

