Строитель захотел шашлыка и спалил квартиру автоблогера в Петербурге

В Санкт-Петербурге строитель решил приготовить шашлык посреди квартиры, где делал ремонт, и уснул. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Элитная хата на 1-й линии Финского теперь похожа на коптильню: шашлык пытались приготовить в квартире ниже. Но дым добрался и до верхних этажей. К счастью, до тотального пепелища дело не дошло — пожарные приехали оперативно», — говорится в публикации.

Одно из помещений принадлежит автоблогеру Диме Гордею.

До этого автоблогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) рассказал в комментариях к своему посту в Telegram-канале, что для тюнинга сгоревшего на МКАД автомобиля «Москвич 3» использовались детали от автомобилей Volkswagen, Audi, Ferrari и Mitsubishi.

По его словам, при тюнинге кроссовера в него был интегрирован двигатель Audi, применялись запчасти Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, датчик от Ferrari, а также компоненты от внедорожника Mitsubishi Pajero 1993 года.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на ЮВХ в Москве.