Видео: в Москве пьяный водитель устроил дебош и напал на гаишников

В Москве пьяный водитель разгромил авто и напал на гаишников
true
true
true

В Москве пьяный водитель устроил дебош в ночное время, повредил чужой автомобиль и напал на гаишников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Чертаново пьяный мужчина устроил дебош ночью во дворе и пытался убедить полицию, что его друг-депутат решит любой вопрос. Соседи говорят о том, что уже утром мужчина был выпущен из отдела и начал угрожать жильцам», — говорится в публикации.

По информации канала, инцидент произошел во дворе дома на Варшавском шоссе. Сначала водитель ездил по дублеру, а после припарковал свой автомобиль и начал «громить все вокруг себя». Мужчина угрожал соседям, а также повредил чужую машину. По словам местных жителей, он также напал на сотрудников Госавтоинспекции, пытался дать им взятку и рассказал о своем друге-депутате, который «решит любой вопрос».

Также сообщается, что работники полиции увезли нарушителя в участок, но после освобождения водитель начал писать угрозы в домовом чате.

Ранее петербуржцы избили друг друга в потоке машин.

