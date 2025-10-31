В Подмосковье началось производство автомобилей Exeed

В России на предприятии в Подмосковье ведется сборка автомобилей Exeed. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки», - сказал Мантуров.

О локализации автомобилей Exeed в России официально стало известно впервые.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательной способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.