Глава Крыма запретил проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

Проезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридов будет официально запрещен с 3 ноября. Документ с указанным ограничением подписал глава региона Сергей Аксенов.

«Принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, решение было принято в связи с рекомендациями силовых и правоохранительных структур. Цель — обеспечить безопасность людей.

30 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что с 3 ноября по Крымскому мосту будет запрещен проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Позже депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет заявил, что это вынужденная мера для усиления безопасности, отметив, что решение носит временный характер.

Ранее Hongqi отказалась выпускать автомобили в России.