На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, почему электрокарам и гибридам запретят проезд по Крымскому мосту

Mash: электрокарам запретят ездить по Крымскому мосту из-за риска теракта
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Электрокарам и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края из-за риска теракта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Причина — попытки провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для террористических целей. С 3 ноября нельзя будет проехать по трассе при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. К слову, со стороны Крыма в Краснодарский край тоже ехать бесполезно — машины не пропустят», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что с 3 ноября россиянам на электромобилях и гибридах запретят проезд по мосту со стороны Краснодарского края.

Прежде по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков. Для таких транспортных средств доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

Ранее в Москве снова перекрыли МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами