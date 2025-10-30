Выяснилось, почему электрокарам и гибридам запретят проезд по Крымскому мосту

Электрокарам и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края из-за риска теракта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Причина — попытки провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для террористических целей. С 3 ноября нельзя будет проехать по трассе при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. К слову, со стороны Крыма в Краснодарский край тоже ехать бесполезно — машины не пропустят», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что с 3 ноября россиянам на электромобилях и гибридах запретят проезд по мосту со стороны Краснодарского края.

Прежде по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков. Для таких транспортных средств доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

