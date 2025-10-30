В Госдуме предположили, что запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту скоро снимут

Запрет на проезд электрокаров и гибридных автомобилей по Крымскому мосту — вынужденная мера для усиления безопасности, поэтому нарушений прав граждан в ней нет. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет, отметив, что решение носит временный характер.

«Решение о запрете перемещения через Крымский мост гибридных и электрических автомобилей — мера вынужденная. И принимается исключительно с точки зрения безопасности граждан и гостей полуострова, так как не прекращаются попытки провокаций со стороны Киевского режима с целью воздействия на Крымский мост. Поэтому ввиду существующих рисков и с учетом, что у нас есть современный сухопутный коридор, пролегающий от Таганрога до Джанкоя, плюс не прекращает работу наша паромная переправа, считаю, что права граждан в данной части полностью соблюдены. Уверен, что эта непопулярная мера будет носить временный характер и в ближайшее время будет снята после нейтрализации существующих угроз», — сказал он.

30 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что с 3 ноября по Крымскому мосту будет запрещен проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

