В Москве снова перекрыли МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на внутренней стороне МКАД на 73 км в районе пересечения с Новокуркинским шоссе», — говорится в публикации.

О причинах перекрытия не сообщается.

До этого сообщалось, что движение было временно ограничено по двум полосам на внутренней стороне МКАД перед Рублевским шоссе, а также на выезде с дублера на внутреннюю сторону МКАД на 69 км.

Также в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в России стоимость ОСАГО достигла дна.