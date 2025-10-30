В Москве перекрыли МКАД

В Москве временно ограничили движение автотранспорта по МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно ограничено: по 2-м полосам на внутренней стороне МКАД перед Рублевским шоссе; на выезде с дублера на внутреннюю сторону МКАД на 69 км», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали внимательно выстраивать маршрут.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, а песок, который перевозил грузовик, второй участник ДТП, высыпался на дорогу. В результате произошедшего водитель одного из автомобилей получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее кроссовер Chery влетел в торговый центр в Новой Москве.