В России стоимость ОСАГО достигла дна

РСА: в России средняя стоимость ОСАГО опустилась до самой нижней точки
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России средняя стоимость полисов ОСАГО опустилась до нижней точки, впоследствии этот показатель будет расти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

«Ситуация сейчас стабильна, а рост выплат продолжается. Поэтому, честно говоря, я думаю, что мы сейчас находимся в самой нижней точке (стоимости полисов – ред.)», – заявил он.

По словам Уфимцева, стоимость ОСАГО вырастет на 2-3%. Также он пообещал к концу года представить обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ. Это не должно привести к скачку стоимости полисов, считает Уфимцев.

В ноябре российских водителей ожидают введение системы видеофиксации наличия полиса ОСАГО на дорогах, досудебное списание транспортного налога и повышение утильсбора. Также прогнозируется массовый рост цен на новые машины и начало борьбы с нелегальными омывающими жидкостями. Подробнее об интересных для автомобилистов изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее закон о продаже красивых номеров на автомобили внесли в Госдуму.

