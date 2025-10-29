Видео: на МКАД водитель грузовика не выжил в серьезном ДТП

На МКАД на видео сняли разбитый грузовик, который попал в жесткое ДТП

В Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 14-км МКАД (внутр.) от 29.10.25 / 04:00», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, а песок, который перевозил грузовик, второй участник ДТП, высыпался на дорогу.

По информации канала, в результате произошедшего водитель одного из автомобилей получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве на 74 километре внутренней стороны МКАД два грузовика зажали автомобиль на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, что разбитая иномарка оказалась заблокирована между двумя транспортами. На записи также заметно, что на место аварии прибыли спасатели.

