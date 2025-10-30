Появились изображения обновленного кроссовера Geely Okavango

Китайская компания Geely распространила фото обновленного кроссовера Haoyue, который в России продается под названием Okavango. Изображение опубликовал портал autohome.com.cn.

Кроссовер получил новую решетку радиатора, более спортивный бампер и 20-дюймовые диски. Салон будет представлен в исполнениях на 5, 6 и 7 мест. Центральный экран увеличили до 14,6 дюйма.

Точные габариты Okavango L составили 4865 х 1910 х 1770 мм. При этом крупный SUV получил 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. Привод – только передний.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.