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Кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России

В России начнутся продажи кроссовера Jaecoo J6
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

На российский рынок официально выйдет кроссовер Jaecoo J6, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство марки.

«О старте продаж Jaecoo J6 на российском рынке будет объявлено в рамках официального сообщения», — сообщили в компании.

Сроков появления новинки на российском рынке Jaecoo не раскрывает. Электрический кроссовер построен на базе Chery iCar 03. Максимальная мощность его силовой установки составляет 279 л.с., запас хода при полностью заряженной батарее — 472 км.

До этого стало известно, что Chery выведет на российский рынок новый кроссовер Galaxy Starship 7. Гибридный кроссовер находится в процессе сертификации для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) — документа, позволяющего начать массовые продажи.

Ранее стало известно, что импорт автомобилей в Россию упал на 74%.

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