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BYD начал продажи автомобилей для работы в такси

В Китае начались продажи седана BYD E7 для работы в такси
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BYD

Китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси, сообщает carnewschina.com.

Длина седана составляет 4780 мм, а ширина и высота — 1900 и 1515 мм, соответственно. Колесная база равна 2820 мм. Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Максимальную скорость составляет 150 км/ч. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

В комплектацию входят 16-дюймовые колесные диски, цифровая приборная панель, медиасистема, кондиционер, панорамная крыша.

В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что летом 2025 года в России начнутся продажи кроссоверов Jaecoo J5. Особенность модели — мультимедийная система с караоке.

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.

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