Кросовер Chery влетел в торговый центр в Новой Москве

Автомобиль Chery влетел в торговый центр в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Внедорожник пробил стеклянный фасад торгового центра «Лайнер» в Новых Ватутинках. Со слов очевидцев, никто не пострадал. Сотрудники ДПС сейчас разбираются, как такое могло произойти», — сообщает канал.

По данным Shot, водитель перепутал педали и на полной скорости въехал в здание.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, а песок, который перевозил грузовик, второй участник ДТП, высыпался на дорогу. В результате произошедшего водитель одного из автомобилей получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что на МКАД частично перекрыли движение автомобилей.