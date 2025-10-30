На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве перекрыли МКАД

На МКАД частично перекрыли движение автомобилей
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве частично перекрыли МКАД, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение на внутренней стороне 13 км МКАД (в районе съезда №14) затруднено. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Водителям рекомендовал выбирать пути объезда проблемного участка дороги. О причинах частичного перекрытия участка МКАД не сообщается.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, а песок, который перевозил грузовик, второй участник ДТП, высыпался на дорогу. В результате произошедшего водитель одного из автомобилей получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее стало известно о состоянии школьницы после жесткого ДТП в Ревде.

