В Подмосковье девочек без сознания нашли с мужчиной в автомобиле

Mash: в Подмосковье девочек под наркотиками нашли вместе с мужчиной в авто

В Московской области в автомобиле нашли мужчину и двух девочек без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Двух школьниц и мужчину нашли без сознания в машине в Подмосковье. Предварительно, все трое находились в состоянии наркотического опьянения», — говорится в публикации.

По информации канала, 38-летнего водителя и двух девочек 16 и 17 лет нашли в Люберцах в припаркованной машине. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время они приходят в себя. Правоохранители выяснили, что мужчина занимается автоперевозками, а одна из девочек еще не окончила школу.

