На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье девочек без сознания нашли с мужчиной в автомобиле

Mash: в Подмосковье девочек под наркотиками нашли вместе с мужчиной в авто
true
true
true
close
Соцсети

В Московской области в автомобиле нашли мужчину и двух девочек без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Двух школьниц и мужчину нашли без сознания в машине в Подмосковье. Предварительно, все трое находились в состоянии наркотического опьянения», — говорится в публикации.

По информации канала, 38-летнего водителя и двух девочек 16 и 17 лет нашли в Люберцах в припаркованной машине. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время они приходят в себя. Правоохранители выяснили, что мужчина занимается автоперевозками, а одна из девочек еще не окончила школу.

До этого в городе Лобня Московской области голые люди устроили драку на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два голых человека дерутся на парковке. По словам очевидцев, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо. Далее на записи, сделанной после приезда полиции, как мужчина стонет.

Ранее на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами