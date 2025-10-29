На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Будто пьяная»: беременная сибирячка спровоцировала жесткую драку в троллейбусе

Mash: беременная женщина спровоцировала драку в троллейбусе Новосибирска
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске пассажиры общественного транспорта устроили драку из-за беременной женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Она вела себя неадекватно, будто пьяная. Мужчины заступились за нее и сцепились с другими. Итог — толкотня, разбросанные вещи и чуть-чуть зрелищ для всего салона», — рассказал пассажир.

По информации канала, инцидент произошел в троллейбусе номер 22.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчины подрались на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, после чего один из конфликтующих берет костыль петербуржца, который стал очевидцем произошедшего, и ударяет своего оппонента. Остановить конфликт удалось прохожему, но после мужчины продолжили драку на тротуаре.

Кроме того, в городе Спасск-Дальний Приморского края пассажир общественного транспорта ударил по лицу школьницу. Очевидцы запечатлели последствия инцидента.

Ранее на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части.

