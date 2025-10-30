Автомобиль с самарцем провалился в глубокий котлован

В Самаре на улице Ново-Садовой машина с человеком провалилась в котлован. Об этом сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.

«29.10.2025, в 19:10 водитель, управляя автомобилем Volkswagen, в условиях дождя, допустил наезд на металлические ограждения, установленные на проезжей части внутриквартального проезда, в месте проведения ремонтных работ, с последующим съездом в котлован», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что белый автомобиль провалился в глубокую яму. По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал. Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

