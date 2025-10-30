В Приморье на видео попало, как Honda с женщиной в салоне влетела в шесть машин

В Приморье на видео попало, как Honda боком влетела в шесть автомобилей

Во Владивостоке водительница на Honda влетела в автомобили на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На улице Прапорщика Комарова водительница Honda Stream влетела в несколько авто, включая припаркованные. По ее словам, всему виной заклинившая педаль газа. Так ли это на самом деле — еще выясняют», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая иномарка на скорости врезается в припаркованные автомобили, от удара ее отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего повреждения получили семь машин: шесть припаркованных и Honda Stream.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта.