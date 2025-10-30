На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье на видео попало, как Honda с женщиной в салоне влетела в шесть машин

В Приморье на видео попало, как Honda боком влетела в шесть автомобилей
true
true
true

Во Владивостоке водительница на Honda влетела в автомобили на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На улице Прапорщика Комарова водительница Honda Stream влетела в несколько авто, включая припаркованные. По ее словам, всему виной заклинившая педаль газа. Так ли это на самом деле — еще выясняют», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая иномарка на скорости врезается в припаркованные автомобили, от удара ее отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего повреждения получили семь машин: шесть припаркованных и Honda Stream.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами