Грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта

В Москве на МКАД загорелся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Грузовик загорелся на 32-м км МКАД. Движение перекрыто, на месте работают спасатели», — говорится в сообщении.

Водители запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что в результате произошедшего в районе возгорания образовался автомобильный затор. На место пожара прибыли медики и пожарные. На записи также заметно, что вдалеке идет дым.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что грузовой транспорт получил серьезные повреждения: у машины смят кузов, выбиты стекла, разбит капот, бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части, а песок, который перевозил грузовик, второй участник ДТП, высыпался на дорогу. В результате произошедшего водитель одного из автомобилей получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее стало известно о состоянии школьницы после жесткого ДТП в Ревде.