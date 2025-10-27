На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовое ДТП с фурами перекрыло федеральную трассу в Иркутской области

В Иркутской области из-за массового ДТП перекрыли федеральную трассу «Сибирь»
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло крупное ДТП с участием нескольких фур и легковых автомобилей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась утром 27 октября на 1325-м километре трассы. По данным ведомства, после столкновения транспортные средства загорелись, а движение на участке полностью перекрыто. Для автомобилистов организован временный объезд через поселок Камышет.

Информация о числе пострадавших пока уточняется.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура заявила, что взяла расследование под контроль. По предварительным данным, загорелись как минимум две фуры. Ведомство отметило, что причины аварии и все обстоятельства инцидента устанавливаются, и по итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого в подмосковной Лобне нетрезвый водитель ассенизационной машины разгромил во дворе жилого дома несколько автомобилей.

Ранее на Кубани внедорожник въехал в толпу пьяных.

