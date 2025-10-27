Массовое ДТП с фурами перекрыло федеральную трассу в Иркутской области

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло крупное ДТП с участием нескольких фур и легковых автомобилей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась утром 27 октября на 1325-м километре трассы. По данным ведомства, после столкновения транспортные средства загорелись, а движение на участке полностью перекрыто. Для автомобилистов организован временный объезд через поселок Камышет.
Информация о числе пострадавших пока уточняется.
Нижнеудинская межрайонная прокуратура заявила, что взяла расследование под контроль. По предварительным данным, загорелись как минимум две фуры. Ведомство отметило, что причины аварии и все обстоятельства инцидента устанавливаются, и по итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
