«Заехал по ошибке»: полицейские задержали таксиста-мигранта, занявшего их парковку

На Сахалине полицейские задержали таксиста-мигранта, заехавшего на их парковку

На Сахалине полицейские выявили нелегального мигранта после того, как он на такси заехал на служебную парковку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В Южно-Сахалинске таксист случайно заехал на служебную парковку, следуя за полицейской машиной. Как выяснилось, водитель 1988 года рождения оказался иностранным гражданином, незаконно осуществлявшим пассажирские перевозки без соответствующего разрешения», — отмечается в сообщении МВД.

Также при проверке полицейские обнаружили, что свидетельство о регистрации по месту пребывание, которое предъявил водитель, имеет признаки подделки. В результате на мужчину составили два административных протокола. Также ему грозит уголовная ответственность по статье о подделке документов.

