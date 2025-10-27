«Заявилась диаспора»: мигранта, сбившего четырех человек, отпустили в суде

В Твери отпустили из суда мигранта, сбившего четырех человек

В Твери суд отпустил под запрет определенных действий мигранта из Азербайджана, сбившего четырех человек. Об этом сообщает Readovka.

ДТП произошло в Твери на остановке общественного транспорта, водитель врезался в толпу пешеходов. Среди пострадавших — две сотрудницы МВД и семилетний ребенок с матерью.

«Со слов мужа одной из женщин, на суд по избранию меры пресечения заявилась целая диаспора. На машине, которой управлял мигрант, висит множество штрафов за превышение скорости — некоторые из них получены с разницей в несколько дней. Местные СМИ указывают и на то, что мужчина тюнинговал авто», — отмечается в публикации.

Пострадавшие сотрудницы МВД находятся в коме в тяжелом состоянии. У матери ребенка — перелом таза и бедра, у мальчика — сотрясение мозга и гематомы.

По данным прокуратуры региона, водителю избирали меру присечения по статье 264 ч. 1 Уголовного кодекса РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Прокуратура готовит ходатайство об обжаловании решения суда, утверждает Readovka.

