Автомобили семи марок подорожали в России за неделю

В России за прошедшую неделю увеличились цены на новые автомобили семи брендов, подсчитал сервис CARgument.

В зависимости от марки, подорожание произошло за счет уменьшения скидок или отказа от них, а также прямого переписывания ценников. В частности, Haval увеличил на 50 тыс. рублей цены кроссоверов F7, F7x, H3, H7. Модель М6 подорожала на 30 тыс. рублей, на Jolion цена выросла на 50 тыс. рублей, за исключением одной комплектации. Geely снизила скидки на модели Cityray, Monjaro и Okavango 2025 года выпуска, Belgee уменьшила скидку на кроссовер X50.

У Jaecoo кроссовер J8 подорожал на 100 тыс. рублей, у Tenet на 30 тыс. рублей подорожали кроссоверы Т4, за исключением одной комплектации. «Москвич 3» в версии Standard Plus подорожал на 49 тыс. рублей, у Seres M7 на 400 тыс. рублей уменьшена скидка на автомобили 2025 года в пятиместном исполнении.

Ранее стало известно, что владельцы китайских Hongqi в России не могут поставить машины на учет.