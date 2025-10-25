Владельцы китайских автомобилей Hongqi не могут поставить машины на учет

Mash: владельцы китайских Hongqi не могут поставить автомобили на учет в России

Около тысячи владельцев автомобилей китайской марки Hongqi столкнулись с невозможностью постановки машин на учет в России. Причиной стали претензии ГИБДД к дублирующим табличкам с VIN-номерами, которые инспекторы считают «кустарно наклеенными», сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации, автомобили отправляют на экспертизу, а владельцы вынуждены месяцами ждать решения и оплачивать дополнительные проверки. При этом машины приобретались у официальных дилеров и имеют все необходимые сертификаты.

Представители Hongqi утверждают, что таблички устанавливаются на заводе в соответствии со стандартами. Тем не менее, региональные МРЭО продолжают отказывать в регистрации, обнаруживая недостатки при проверке под ультрафиолетом.

По данным на девять месяцев 2025 года, в России было продано около 3000 автомобилей Hongqi моделей HS5 и HS7.

8 октября сообщалось, что в России за одну ночь аннулировались 30 тыс. электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Причина — масштабный технический сбой. В результате водители оказались в тупике: они не могут поставить на учет машину в ГИБДД, за что рискуют получить штраф или лишиться прав.

Ранее сообщалось, что Hongqi объявит название своего нового люксового внедорожника в ноябре.