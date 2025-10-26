Пьяный ассенизатор раздавил несколько автомобилей в Лобне

В подмосковной Лобне нетрезвый водитель ассенизационной машины разгромил во дворе жилого дома несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Лобня, улица Физкультурная 12. Ассенизатор задел несколько припаркованных автомобилей, водитель пьян», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия видно, что большегрузная вакуумная цистерна для откачки нечистот остановилась поперек дороги во дворе жилого дома. Перед ее капотом на газоне — разбитый кроссовер Hyundai Creta. Также в ДТП поврежден белый седан BMW 5 Series — у него оторван задний бампер, смят багажник и левая задняя дверь.

От удара автомобиль отбросило на такси Hyundai (у него разбиты передний и задний бампер), который врезался в стоящий далее Mercedes-Benz.

