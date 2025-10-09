На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Hongqi объявит название своего нового люксового внедорожника в ноябре

В ноябре Hongqi объявит название своего нового четырехмоторного внедорожника
true
true
true
close
carnewschina.com

Компания Hongqi в ноябре 2025 года на выставке в Гуанчжоу объявит официальное название своего будущего люксового внедорожника, сообщает carnewschina.com.

Выбору имени нового внедорожника Hongqi предшествовала общенациональная кампания, в которой приняли участие более 310 тыс. человек. Из предложенных 67,2 тыс вариантов были отобраны десять названий. С 8 по 31 октября на публичном голосовании определят официальное имя будущей модели.

Новый автомобиль будет оснащен четырехмоторной системой собственной разработки Hongqi, он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды, и будет иметь три блокировки дифференциала.

Во внешнем дизайне автомобиля обыгрываются элементы «пазово-шипового соединения», традиционного для древнекитайской деревянной архитектуры. Радиаторная решетка строгой формы сочетается с круглыми фарами, на крыше установлен лидар (лазерный радар, используется для систем автономного вождения). Среди внедорожной экипировки — багажник на крыше с боковой лестницей.

