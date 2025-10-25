На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мигранты устроили массовую драку дорожными знаками и попали на видео

В Москве толпа мигрантов сражалась дорожными знаками и попала на видео
В Москве мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Толпа мигрантов сражается лопатами и дорожными знаками на улицах ЖК «Прокшино» в Москве», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи.

По информации канала, в результате произошедшего три человека получили травмы. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных медицинских служб. По словам местных жителей, им пришлось уворачиваться от ударов.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде двое мужчин подрались на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, при этом нижегородец пытается остановить драку и отводит в сторону одного из конфликтующих.

Кроме того, в Московской области мужчины в масках и на электровелосипедах жестко избили человека во дворе дома, после чего скрылись.

Ранее москвич напал на контролера в трамвае, и это попало на видео.

