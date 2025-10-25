В Москве мигранты устроили массовую драку дорожными знаками и попали на видео

В Москве толпа мигрантов сражалась дорожными знаками и попала на видео

В Москве мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Толпа мигрантов сражается лопатами и дорожными знаками на улицах ЖК «Прокшино» в Москве», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи.

По информации канала, в результате произошедшего три человека получили травмы. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных медицинских служб. По словам местных жителей, им пришлось уворачиваться от ударов.

