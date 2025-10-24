Супруга главы АСВ ездит на Porsche Cayenne

Жена гендиректора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова Оксана ездит на Porsche Cayenne. Об этом сообщило РИА Новости после ознакомления с документами.

!Автомобиль 2022 года выпуска был оформлен на женщину в апреле 2023 года, следует из материалов. Сейчас стоимость подобного авто на сайте auto.ru колеблется от почти 8 до 14 млн рублей в зависимости от состояния и пробега», — передает издание.

Женщина является ИП, в 2023 году она открыла салон красоты в Москвы. Также Оксана является соучредителем фермерского хозяйства.

21 октября Лефортовский суд Москвы отправил Мельникова под арест на два месяца. Адвокат заявил о намерении обжаловать постановление суда в установленные законом сроки.

По данным «Коммерсанта», топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сейчас он в статусе обвиняемого находится на карантине в СИЗО «Лефортово».

Аквапарк «Аквамир» находился в распоряжении Агентства страхования вкладов в рамках конкурсного производства после банкротства. По версии следствия, деньги от использования имущества аквапарка предназначались для погашения задолженности, но в итоге распределялись между участниками преступной группы, в которой в том числе состоял и Андрей Мельников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

