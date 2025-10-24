В Башкирии иномарки с людьми разлетелись в момент жесткого ДТП, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как автомобили с людьми разбились в массовом ДТП

В Башкирии столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Хонда» мчалась по дороге, когда на встречку выехал «Поло». От удара легковушка отлетела в ехавшую сзади «Тойоту», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. При этом машины получили серьезные повреждения: у иномарок разбились капоты, бамперы и стекла, смялись кузова.

По информации канала, ДТП произошло на проспекте Салавата Юлаева.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области автобус и грузовик разбились в жестком ДТП. На видео видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В полиции сообщили, что в результате произошедшего семь человек получили травмы.

Ранее самарцы вытащили из машины человека и жестко избили.