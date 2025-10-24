На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве таксист-маньяк разрезал нижнее белье своих пассажирок

В Москве поймали таксиста-маньяка, который разрезал нижнее белье пассажирок
СК России по городу Москве

В Москве арестовали таксиста, который совершал развратные действия в отношении своих пассажирок. Об этом сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.
 
«19 октября 2025 года фигурант, находясь у одного из баров на Большой Переяславской улице, обратил внимание на 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ее подвезти», — говорится в публикации.

Отмечается, что по дороге девушка заснула, а водитель совершил над ней развратные действия. После этого девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали — выяснилось, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

По данным МК, мужчина завозил пассажирок в укромное место, разрезал на них белье и обнажал гениталии, после чего совершал развратные действия.

«Семьи нет, жены нет, поэтому пошел в такси с одной только целью: потешить себя и свое естество», — передает слова таксиста издание.

До этого сообщалось, что в Казани водитель иномарки не пропустил пешехода на переходе, а затем его избил. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

Ранее в Москве пьяный водитель оторвал подростку ногу в ДТП.

