В Москве таксист-маньяк разрезал нижнее белье своих пассажирок

В Москве арестовали таксиста, который совершал развратные действия в отношении своих пассажирок. Об этом сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.



«19 октября 2025 года фигурант, находясь у одного из баров на Большой Переяславской улице, обратил внимание на 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ее подвезти», — говорится в публикации.

Отмечается, что по дороге девушка заснула, а водитель совершил над ней развратные действия. После этого девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали — выяснилось, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

По данным МК, мужчина завозил пассажирок в укромное место, разрезал на них белье и обнажал гениталии, после чего совершал развратные действия.

«Семьи нет, жены нет, поэтому пошел в такси с одной только целью: потешить себя и свое естество», — передает слова таксиста издание.

