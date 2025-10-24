На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Даже не извинился»: в Москве пьяный водитель оторвал подростку ногу в ДТП

На Калужском шоссе пьяный водитель оторвал ногу девочке и даже не извинился
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

На Калужском шоссе пьяный водитель сбил 15-летнего подростка, в результате чего у девушки оторвало ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в августе.

«Авария произошла в августе на Калужском шоссе. Ксюша переходила дорогу, когда ее сбила машина. За рулем был 34-летний Павел П., на пассажирском сиденье — его друг. От удара девочке оторвало ногу. Прохожие наложили Ксюше жгут и вызвали скорую», — говорится в публикации.

В результате ДТП у девушки диагностировали многочисленные переломы, ушибы и сотрясение мозга. На водителя было возбуждено уголовное дело, однако Павла отпустили под подписку о невыезде — мужчина также утверждал, что незначительно нарушил скоростной режим.

«За два месяца не был проведен ряд ключевых экспертиз: родителей не привлекли в качестве законных представителей к допросу, как и других свидетелей аварии. По словам матери девочки, водитель даже не извинился. Ксюша провела шесть недель без движения, перенесла несколько операций и сейчас ждет протез», — передает Baza.

До этого в поселке Северный Белгородской области подросток на питбайке влетел в пешехода на тротуаре.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как подросток на питбайке едет по тротуару, где сбивает человека, от удара школьника отбрасывает на проезжую часть. В этот момент по дороге едет автомобиль, водитель которого успевает среагировать и повернуть вправо, чтобы не наехать на подростка. На записи также слышно, как в момент ДТП две женщины, которые находились в салоне машины, закричали.

Ранее жесткое ДТП парализовало движение в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами