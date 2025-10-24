«Даже не извинился»: в Москве пьяный водитель оторвал подростку ногу в ДТП

На Калужском шоссе пьяный водитель оторвал ногу девочке и даже не извинился

На Калужском шоссе пьяный водитель сбил 15-летнего подростка, в результате чего у девушки оторвало ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в августе.

«Авария произошла в августе на Калужском шоссе. Ксюша переходила дорогу, когда ее сбила машина. За рулем был 34-летний Павел П., на пассажирском сиденье — его друг. От удара девочке оторвало ногу. Прохожие наложили Ксюше жгут и вызвали скорую», — говорится в публикации.

В результате ДТП у девушки диагностировали многочисленные переломы, ушибы и сотрясение мозга. На водителя было возбуждено уголовное дело, однако Павла отпустили под подписку о невыезде — мужчина также утверждал, что незначительно нарушил скоростной режим.

«За два месяца не был проведен ряд ключевых экспертиз: родителей не привлекли в качестве законных представителей к допросу, как и других свидетелей аварии. По словам матери девочки, водитель даже не извинился. Ксюша провела шесть недель без движения, перенесла несколько операций и сейчас ждет протез», — передает Baza.

